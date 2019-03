MILAN NEWS – Anche chi lo conosceva molto bene da calciatore e da atleta è rimasto positivamente colpito e sorpreso dalle qualità immediate di Gennaro Gattuso in qualità di allenatore.

La bravura del tecnico del Milan è stata quella di prendere per mano la squadra rossonera, spesso vicina alla deriva, e di trascinarla grazie al lavoro e alla forza di volontà in piena zona Champions League. Il Milan è una delle compagini più in forma del momento, con cinque vittorie consecutive ottenute di recente in campionato, e grandi meriti vanno dati al mister.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

E’ d’accordo con questa analisi anche Ariedo Braida, ex storico direttore sportivo del Milan che attualmente lavora come dirigente e talent-scout nel Barcellona. Braida ha conosciuto Gattuso in altre vesti e, nell’intervista odierna a Radio anch’io lo sport ha ammesso di essere a dir poco stupito dal suo lavoro: “Gattuso mi ha stupito, anche se ha le qualità giuste per fare bene. E’ umile, sa lavorare e sta migliorando con maturità ed esperienza, inoltre conosce bene l’ambiente. Ha mantenuto il gruppo Milan ben amalgamato nonostante le difficoltà”.

Braida ha elogiato anche l’acquisto azzeccato a gennaio per l’attacco rossonero: “Faccio i complimenti per l’acquisto di Piatek, grazie al suo arrivo il Milan ha cambiato volto ed è tornato a vincere”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it