NEWS MILAN – Nei giorni scorsi si è tornato a parlare dell’interesse di alcuni investitori nei confronti del club rossonero. Nello specifico era emersa la volontà di un gruppo arabo di entrare come azionista del Diavolo.

Il Sole 24 Ore conferma che dall’Arabia Saudita sono stati effettuati tentativi di contatto con manager di Elliott Management Corporation. Tuttavia, l’attuale proprietà del Milan non intende vendere: non solo le quote di maggioranza, ma neppure quote minoritarie. Non vi è, per adesso, nessuna apertura all’ingresso di soggetti che possano rilevare una percentuale significativa di azioni.

News Milan: Elliott non vende agli arabi, per adesso

Il fondo americano fondato da Paul Singer ha un progetto di medio-lungo periodo. Vuole riportare il Milan ai vertici del calcio italiano e internazionale. Solamente in seguito verrà valutata un’eventuale cessione del club, il cui prezzo sarà decisamente più elevato di quello che può essere fissato oggi. Quando la squadra sarà più forte, sarà stabilmente in Champions League, avrà un fatturato elevato e giocherà in uno stadio di proprietà la valutazione sarà differente da quella attuale.

Elliott non ha particolare convenienza oggi a cedere quote del Milan, nonostante le perdite di bilancio non trascurabili. Gli investimenti di questi anni anni saranno coperti più avanti, quando l’hedge fund statunitense genererà una plusvalenza dalla vendita del club. Ma è presto per questi discorsi. Oggi la famiglia Singer è pienamente impegnata in questo progetto di medio-lungo termine e pertanto la questione della cessione futura non è argomento d’attualità.

Normale che dall’Arabia Saudita e da altri Paesi giungano manifestazioni di interesse per l’acquisto di quote, ma il Diavolo rimane per ora nelle mani di Elliott. Certamente nei prossimi mesi questo tipo di indiscrezioni torneranno a circolare, ma salvo sorprese non vi saranno cambiamenti nell’azionariato societario rossonero.

