CALCIOMERCATO MILAN – Il centrocampo del Milan, in vista della prossima stagione, potrebbe ancora una volta cambiare pelle.

Molto dipenderà dal destino di alcuni elementi, in particolare Timoué Bakayoko che dovrà essere riscattato dal Chelsea, ma anche di calciatori considerati titolari e appetibili sul mercato come i vari Kessié e Biglia, senza dimenticarsi che quasi certamente lasceranno il Milan a costo zero i vari ‘esuberi’ della rosa Bertolacci, Mauri e Montolivo.

Calciomercato Milan, è bagarre per il portoghese Fernandes

Dunque qualcosa cambierà a centrocampo in casa Milan; i rossoneri potrebbero andare alla ricerca di una mezzala di qualità, che possa dare ricambio ai titolari e concedere una soluzione alternativa nello scacchiere di Gennaro Gattuso. Un profilo seguito dai rossoneri di recente sembra essere quello del portoghese Bruno Fernandes, centrocampista tuttofare con un passato anche in Italia ma attualmente in forza allo Sporting Lisbona.

Il classe ’94, brevilineo e tecnicamente molto valido, ha già militato in Serie A con le maglie di Udinese e Sampdoria facendo molto bene, ma non attraendo abbastanza l’interesse delle big nostrane. Da quando gioca nello Sporting però è diventato uno dei talenti più interessanti del calcio lusitano, tanto da essere convocato ai recenti Mondiali 2018 in Russia con la maglia della Nazionale portoghese.

Come scrive il quotidiano Record, su Fernandes c’è il Milan che da settimane sta seguendo la sua crescita professionale, ma anche diversi club internazionali: Liverpool e Atletico Madrid si sarebbero mosse di recente per il 24enne trequartista, abile a giocare anche in posizione più esterna. In particolare la squadra di Diego Simeone sembrerebbe in vantaggio per ingaggiarlo in vista della prossima stagione, magari nel ruolo di centrocampista offensivo come alternativa ai titolarissimi Saul e Koke, viste le qualità tecniche simili.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

