CALCIOMERCATO MILAN – La caccia ai giovanissimi talenti internazionali in casa Milan è tutt’altro che conclusa. I rossoneri continuano infatti a monitorare i migliori prospetti italiani ed esteri per migliorare la rosa in prospettiva futura.

Il talent-scout Geoffrey Moncada, vero e proprio colpaccio del Milan strappato al Monaco, sta lavorando alacremente anche in questo periodo e dopo aver già portato in rossonero 2-3 giovani calciatori di prospettiva nella sessione di gennaio è pronto a mettere le mani anche su un talentino francese di cui si parla un gran bene in patria.

Calciomercato Milan, anche i rossoneri sul ‘nuovo Pogba’

Come scrive Calciomercato.it sulla situazione del calciomercato rossonero in prospettiva, al Milan piace Lucien Agoume, centrocampista giovanissimo di cui si parla un gran bene. Si tratta di un classe 2002 che milita nel Sochaux, squadra della seconda divisione transalpina, nella quale ha già messo insieme 12 presenze ufficiali nonostante i soli 17 anni di età da poco compiuti.

Un calciatore che sa fare praticamente tutto, almeno secondo le ottime referenze provenienti dalla Francia: sa impostare, difendere, aggredire e inserirsi senza palla. Il Milan, grazie al lavoro degli scout e di Moncada, è pronto ad affondare il colpo per ingaggiare Agoume, anche se sarà tutt’altro che semplice vista l’ampia concorrenza che il ‘nuovo Pogba‘ avrebbe attratto.

Barcellona, Bayern Monaco e soprattutto Paris Saint-Germain si sono messe sulle tracce di Agoume, pronte a darsi battaglia per acquistare il giovanissimo talento nativo di Yaoundé ma con passaporto francese. Fisico possente ed una valutazione che si aggira sui 3-4 milioni: il Milan c’è e spera nel colpaccio prima delle rivali internazionali.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

