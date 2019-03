CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan entra nella fase calda in ottica Champions League, nel frattempo Elliott Management Corporation prepara già il mercato estivo. Perché dopo Lucas Paquetá e Krzysztof Piatek, la proprietà è pronta ad altri colpi importanti per un Diavolo formato europeo.

Molto, chiaramente, dipenderà dall’esito finale in campionato. Ma non tutto. Come infatti riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono obiettivi che potrebbero arrivare a prescindere dal ritorno nell’Europa che conta e dal budget che ne dipenderebbe. Uno di questi, per esempio, è l’oramai noto Allan Saint-Maximin del Nizza: è lui il nome caldo per l’attacco. Ma non è certamente l’unico.

Calciomercato Milan, ecco le richieste per Saint-Maximin ed Olmo

La dirigenza rossonera intanto fa sul serio per il 21enne francese. Tant’è che in occasione del derby tra il Marsiglia di Mario Balotelli e il Nizza – assicura il quotidiano – erano presenti degli emissari rossoneri allo stadio Vélodrome per osservare da vicino l’attaccante transalpino. Il giocatore ha ormai deciso di lasciare la squadra di Patrick Vieira e il Milan non vuole farselo scappare, mantenendo vivi i rapporti con l’entourage del ragazzo e anticipando la concorrenza rappresentata dalle società di Premier League e in particolare dal Borussa Dortmund in Germania. Il prezzo è noto: 30 milioni di euro, senza possibilità di sconti.

Ma si registra anche un altro blitz milanista in settimana. Si tratta di Dani Olmo, esterno spagnolo cresciuto nelle giovanili del Barcellona. In occasione di Dinamo Zagabria-Benfica, ottavi di finale di Europa League, degli scout rossoneri hanno fatto tappa in Croazia per visionare il 20enne che può agire sia come ala sinistra che come trequartista. In questo caso il prezzo è al ribasso: 20 milioni di euro, questa la cifra necessaria per prenderlo subito.

