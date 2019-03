NEWS MILAN – Uno degli uomini più acclamati domenica sera nel derby Milan-Inter, per quanto riguarda i rossoneri, sarà certamente Krzysztof Piatek. Sin qui è stato l’uomo copertina del Milan dal momento in cui è arrivato, ovvero fine gennaio.

Nemmeno a dirlo, per Piatek sarà il primo derby milanese della sua carriera. Ma non si tratta del primo derby italiano, in quanto ha già giocato lo scorso novembre Genoa-Sampdoria. Il derby della Lanterna in quell’occasione finì 1-1, con Fabio Quagliarella che aveva aperto le marcature di testa, e con il polacco che aveva rimesso tutto in parità prima guadagnandosi il rigore e poi trasformandolo spiazzando Audero. Proprio i due marcatori di quella stracittadina genovese si stanno contendendo a distanza di mesi lo scettro del capocannoniere del campionato, insieme a Cristiano Ronaldo.

I gol nei derby non sono mai stato un problema per Piatek anche prima del suo arrivo in Italia la scorsa estate. In Polonia ha giocato addirittura un derby infuocato tra il suo KS Cracovia e il Wisla Cracovia, definito “The Holy War“, “La Guerra Santa”. Nell’agosto 2017 segnò proprio l’unico gol della sua squadra, poi sconfitta in trasferta dal Wisla. Di seguito, ecco i video dei due gol segnati da Piatek nei derby di Cracovia e Genova:





Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

