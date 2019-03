MILAN NEWS – Anche il terzo posto sembrava un tempo impossibile per il Milan. E allora – si chiede Tuttosport oggi in edicola – perché non puntare anche al secondo considerato un Napoli in affanno e distratto dall’Europa League?

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

L’obiettivo primario – guai a dimenticarlo – resta chiaramente il quarto posto e la conseguente Champions League. Ma l’appetito vien mangiando, si sa, e il Diavolo potrebbe lanciare un segnale importante in caso di successo anche nel derby. E non è una suggestione solo per chi è all’esterno, ma anche per i diretti protagonisti. Perché l’1-1 della squadra di Carlo Ancelotti a Reggio Emilia – rivela il quotidiano – ha fatto salire una pazza idea anche ai diretti giocatori rossoneri: ossia provare ad agguantare il secondo gradino del podio, ora distante solo sei lunghezze.

E ora più che mai sono enormi i rimpianti per quello scontro diretto perso in modo assurdo al San Paolo. Una gara folle, sfilata tra le mani in modo sconcertante dopo che il Milan si sia ritrovato a condurla per 2-0 nella ripresa. Poi all’improvviso il blackout: così in meno di mezzora, precisamente 27 minuti, Gianluigi Donnarumma incassò tre reti gli uomini di Gennaro Gattuso alla fine si ritrovarono con un pugno di mosche tra le mani. Quei trenta minuti scarsi – evidenzia il giornale – oggi fanno la differenza in classifica: se infatti il Milan avesse portato a casa quella partita, ora Alessio Romagnoli e compagni avrebbero tre punti in più e si troverebbero a quota 54, mentre il Napoli ne avrebbe tre in meno e dunque scenderebbe da 57 a 54. Di fatto, vincendo quella partita, oggi il Milan sarebbe già al secondo posto. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ovvio, ma l’amarezza resta grande e la grande suggestione nel frattempo prende silenziosamente forma a Milanello.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it