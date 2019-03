MILAN NEWS – Inizia il conto alla rovescia per la gara dell’anno del capoluogo lombardo. Milan e Inter scaldano i motori, per il derby assolutamente più interessante degli ultimissimi anni. In un solo colpo, infatti, si giocheranno la supremazia cittadina, il terzo posto e una gran bella fetta di Champions League.

Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per Gennaro Gattuso c’è di più oltre le certezze di Krzysztof Piatek. Perché al di là degli 8 goal in 9 gare stagionali col Diavolo, il tecnico rossonero può contare anche sulla solidità del suo gruppo e in particolare con una difesa divenuta la meno battuta d’Europa con 4 reti incassate in 12 partite. La struttura è ormai nota: il capitano Alessio Romagnoli fa coppia fissa centrale con Mateo Musacchio davanti a Gianluigi Donnarumma, a destra c’è la dinamicità di Davide Calabria e a sinistra ci sono i lanci di Ricardo Rodriguez. L’esterno destro cerca più Suso che Frank Kessié con 272 passaggi ai 133, mentre lo svizzero rifornisce soprattutto Hakan Calhanoglu con 252 appoggi al momenti. Se il match dovesse mettersi male o non sbloccarsi, il jolly porta il nome di Patrick Cutrone: l’uomo può spaccare e avvelenare la gara. La macchina da goal polacca, però, è progettato anche per i classici: un anno e mezzo fa ha lasciato il segno nel big match di Cracovia, poi è toccato anche al derby della Lanterna. E in genere non c’è due senza tre…

