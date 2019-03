MILAN NEWS – Uno dei portali più importanti e aggiornati per quanto riguarda le valutazioni di mercato del calcio internazionale è sicuramente Transfermarkt.it.

Il sito web, di matrice tedesca, oggi ha pubblicato la TOP-11 dei calciatori italiani, che giocano sia in Serie A che all’estero, con la maggiore valutazione possibile. I fattori di crescita economica riguardano le ultime settimane di campionato e le competizoni europee e premiano i calciatori col rendimento migliore attualmente.

L’undici italiano migliore da questo punto di vista prevede anche la presenza di due calciatori del Milan: Gianluigi Donnarumma è il portiere italiano con la valutazione più alta, arrivato a circa 50 milioni di euro per il proprio cartellino. In difesa presente anche Alessio Romagnoli, schierato in un tandem già visto in rossonero con Leonardo Bonucci. Anche il capitano del Milan varrebbe circa 50 milioni secondo il portale web in questione.

Ecco la TOP-11 italiana che dunque è formata da otto calciatori che militano nella nostra massima serie e solo tre che invece giocano all’estero: si tratta di Jorginho, Emerson Palmieri (Chelsea) e Verratti (PSG).

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

