NEWS MILAN – Lucas Paquetá è stanco, e non potrebbe essere altrimenti dopo il lungo tour de force tra Flamengo, Milan e nazionale brasiliana. In rossonero poi, contro la classica retorica, c’è stato subito uno scatto d alta intensità: 12 match consecutivi senza mai fermarsi, per un totale di 930 minuti accumulati.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Ne ha parlato anche ieri il vice allenatore Luigi Riccio a Milan Tv: “Ha fatto un’infinità di partite, ha giocato oltre 50 gare consecutive senza riposare mai e cambiando anche squadre e paese nel mezzo. Ci ha dato un contributo importante, non so quando, ma dovrà esserci sicuramente la possibilità per farlo riposare in almeno una o due partite”. Peccato però che non sia affatto il momento opportuno. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’ipotesi che riposi proprio contro l’Inter esiste ma è difficile che alla fine il Diavolo vi rinunci proprio nell’appuntamento più importante dell’anno. Tuttavia – rivela ancora il quotidiano – il rientro di Lucas Biglia consentirebbe a Gennaro Gattuso di spostare Tiémoué Bakayoko mezzala sinistra dando così la staffetta al brasiliano. Un’ipotesi che stuzzica il tecnico, già alle prese con un rompicapo sull’impiego in cabina di regia. E’ una soluzione che verrà quindi provata in allenamento durante la settimana, con le esercitazioni che cominceranno già da oggi a Milanello.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it