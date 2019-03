NEWS MILAN – E ora c’è un grosso dilemma in casa Milan: il roccioso Tiémoué Bakayoko o il redivivo Luca Biglia? A chi affidarsi per la gara dell’anno? E’ questo il dilemma che sta affliggendo Gennaro Gattuso nelle ultime ore.

Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il francese resta in pole position ma l’ex Lazio insidia davvero. Del resto a Verona si è distinto come il migliore in campo, e non solo per il goal del momentanea vantaggio ma anche per la distribuzione di palloni, la capacità organizzativa e l’equilibrio apportato all’intera formazione rossonera. Tuttavia – aggiunge il quotidiano – alla fine Rino difficilmente rinuncerà al centrocampista del Chelsea proprio nella gara dell’anno. Da quando è stato inserito stabilmente accanto a Frank Kessié, il Diavolo ha infatti ridotto sensibilmente il numero dei goal incassati: appena 9 goal in 27 gare disputate in campionato. Troppo preziosa, quindi, la doppia diga per rinunciarvi alla resa dei conti: i numeri spingono a favore del mediano di origini ivoriane e la decisione dovrebbe andare in tal senso. Ma non è da escludere – chiude il CorSport – l’inserimento di Biglia anche a gara in corso, spostando Bakayoko mezzala e così da usufruire delle caratteristiche di entrambi.

