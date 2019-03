NEWS MILAN – Luciano Spalletti deve fare i conti non solo con il caso riguardante Mauro Icardi. Infatti, ci sono anche le condizioni di altri giocatori da monitorare. Nello specifico Joao Miranda e Marcelo Brozovic, usciti malconci da Inter-Spal.

In questi minuti il club nerazzurro ha emesso un comunicato ufficiale per spiegare la situazione: «Joao Miranda è stato sottoposto in mattinata a riduzione chirurgica della frattura delle ossa nasali a seguito del trauma riportato domenica durante Inter-SPAL. L’intervento, eseguito presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è perfettamente riuscito. Risonanza magnetica per Marcelo Brozovic, sostituito al 42′ della gara di campionato di domenica scorsa, a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. L’esame non ha riscontrato lesioni. Le condizioni di entrambi i giocatori saranno valutate giorno dopo giorno».

Non è ancora chiaro se i due potranno essere presenti nel derby Milan-Inter di domenica sera. Per il difensore brasiliano sembravano esserci poche speranza, stando alle indiscrezioni di ieri. Invece per il centrocampista croato qualche chance in più, considerando anche che non c’è una lesione muscolare. Nei prossimi giorni si capirà se Miranda e Brozovic potranno essere del match. Spalletti spera di avere entrambi. Certamente dovrà farne a meno giovedì in Europa League contro l’Eintracht Francoforte.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it