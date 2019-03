NEWS MILAN – Luigi Riccio è in attesa di capire se nel derby sarà lui a dirigere la squadra dalla panchina. Infatti, Gennaro Gattuso è stato espulso durante Chievo Verona-Milan e oggi il Giudice Sportivo si esprimerà.

Intanto il vice-allenatore rossonero ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni del canale Milan TV. Ha commentato la presenza di una decina di giocatori a Milanello nella giornata di lunedì, quando era previsto riposo: «Far riposare i ragazzi in vista del derby è importante, per questo concediamo un giorno in più rispetto alla seduta classica di lavoro. E’ fondamentale staccare dopo carichi pesanti e partite. Riprenderemo a lavorare in modo mirato per il derby, cercando di arrivare nella migliore condizione possibile. Molti vengono lo stesso a Milanello, lo staff è presente e c’è massima disponibilità se qualcuno vuole allenarsi. Lo spirito dei ragazzi è impeccabile».

Il Milan fisicamente non è sembrato particolarmente brillante di recente, ma Riccio spiega che la squadra gode di buona salute: «I dati dicono che stiamo bene. Giocando molte partite può esserci stato un calo mentale, però non nel fisico. Bakayoko ci ha chiesto di poter riposare, avendone giocate tante di fila. E così faremo anche per altri, perché serve a livello di testa».

Un calciatore che recentemente è apparso un po’ meno lucido è Lucas Paquetà, che ha inciso in maniera inferiore rispetto alle partite precedenti. Il vice di Gattuso sul brasiliano afferma: «Ha fatto una cinquantina di partite senza riposare quasi mai e cambiando anche Paese. Sicuramente gli daremo la possibilità di riposare. Volevamo farlo a Verona, ma dovevamo gestire la situazione di Calhanoglu. Abbiamo deciso di impiegarlo un’ora e poi sostituirlo».

A Riccio viene chiesto anche di Krzysztof Piatek, centravanti che sta facendo la differenza con la maglia del Milan e non fa rimpiangere affatto Gonzalo Higuain: «Si è inserito subito nel gruppo, adattandosi rapidamente. Sta avendo un ottimo rendimento e possiede ancora margini di miglioramento elevati. Può crescere nella gestione della palla e del supporto dei compagni. Anche lui va servito meglio comunque. Cutrone con Piatek? possono giocare assieme, i giocatori forti possono sempre farlo. Patrick meriterebbe di giocare di più, magari a partita in corso si potranno vedere le due punte».

Infine una battuta sul derby contro l’Inter di domenica prossima: «Dobbiamo pensare a noi stessi, loro sono certamente forti. Bisogna preparare il match al meglio per arrivarci nella migliore condizione possibile».

Redazione MilanLive.it

