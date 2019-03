NEWS MILAN – Il feeling tra il Milan e i derby contro l’Inter negli ultimi anni non è stato particolarmente felice. Le statistiche infatti sono positive e denotano il livello poco competitivo della squadra negli ultimi anni dell’era Berlusconi e nei due di gestione cinese.

Negli ultimi 8 anni si son giocati 15 derby in campionato, con il Milan vincente solo in due occasioni: maggio 2014, 1-0 con Clarence Seedorf in panchina, decisivo Nigel De Jong; e 3-0 nel gennaio 2016 con Sinisa Mihajlovic: i gol di Alex, Bacca e Niang. Ancora più clamorosa, in negativo, la statistica che riguarda i derby giocati nel mese di marzo: sono stati giocati 6 derby (non moltissimi ad onor del vero) negli ultimi 25 anni. A marzo ben 5 sconfitte per il Milan, nel 1996, 1998, 2000, 2002 e 2007. C’è da sfatare dunque più di un tabù per i rossoneri: appuntamento a domenica sera, 17 marzo 2019.

L’ultima vittoria rossonera di un derby giocato a marzo invece, è datata addirittura 20 marzo 1994: 2-1 con doppietta decisiva di Daniele Massaro, in mezzo il pareggio di Totò Schillaci. Ricordiamo che quello era il Milan di Fabio Capello, che a maggio fece un sol boccone del Barcellona vincendo ad Atene la finale di Champions League.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

