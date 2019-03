CALCIOMERCATO MILAN – Joachim Andersen si sta mettendo in mostra positivamente con la maglia della Sampdoria. In queste due stagioni il suo rendimento è stato apprezzato sia dal suo club di appartenenza che da altri.

Il 22enne difensore danese potrebbe essere un uomo-mercato nella prossima estate. Più società della Serie A e anche estere hanno messo gli occhi su di lui. In Italia si è parlato soprattutto dell’Inter, che dai blucerchiati ha già comprato Milan Skriniar nel 2017 e che vorrebbe ripetere l’operazione. Tuttavia, la concorrenza non manca e la dirigenza nerazzurra non avrà la strada spianata.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, derby con l’Inter per Andersen?

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercato.com, anche il Milan sarebbe sulle tracce di Andersen. Domenica scorsa a seguire Atalanta-Sampdoria c’era un osservatore rossonero. Nel mirino c’era anche il difensore centrale ex FC Twente, che recentemente è stato anche convocato dalla nazionale della Danimarca. Il giocatore piace alla società di via Aldo Rossi, che continuerà a monitorarlo.

L’Inter aveva già mosso passi concreti sia con l’entourage che con la Sampdoria, che valuta il proprio gioiello non meno di 30 milioni di euro. Bisognerà vedere se le due società milanesi scateneranno un derby di calciomercato per Andersen, profilo sicuramente interessante. Va detto che il Milan ha già un giovane come Mattia Caldara che potenzialmente sarebbe titolare al fianco di Alessio Romagnoli. Tuttavia, viste le incertezze sulla permanenza di Cristian Zapata (contratto in scadenza a giugno 2019), non è escluso che a Milanello possa arrivare un altro difensore centrale in estate. Per Andersen bisognerà fare i conti con altre big della Serie A e pure europee. La Samp spera che si scateni un’asta, in modo tale da fare una plusvalenza importante per il proprio bilancio. Il giovane talento nato a Frederiksberg fu pagato meno di 2 milioni nell’estate 2017.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it