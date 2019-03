NEWS MILAN – La settimana del derby ha già preso il via, ma per il Milan è già effettivamente cominciata visto che la squadra sta già facendo le analisi-video sull’avversario, mentre l’Inter domani sarà impegnata nel ritorno degli ottavi di finale d’Europa League contro l’Eintracht Francoforte.

Proprio alla vigilia della sfida europea, Luciano Spalletti in conferenza stampa ha risposto anche ad una domanda sulla sfida di domenica sera contro i rossoneri. In particolare gli è stato chiesto della presenza di Gennaro Gattuso, che dopo l’espulsione di sabato sera contro il Chievo Verona, sembrava a rischio: “Dobbiamo pensare alla gara di domani, del derby la cosa che mi fa piacere è la presenza di Gattuso in panchina”. Breve battuta strappata dai giornalisti presenti in sala al centro sportivo interista.

I due allenatori domenica si troveranno faccia a faccia, in una partita fondamentale per entrambe le squadre: la lotta per la Champions League si fa molto intrigata, con la Roma che spinge e non molla. Da non sottovalutare nemmeno la Lazio, anche se ha perso un po’ di terreno con la sconfitta contro il Genoa qualche settimana fa e il pareggio contro la Fiorentina. Da tener d’occhio anche le outsider Torino e Atalanta, pronte ad approfittare dei passi falsi di chi sta davanti.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

