MILAN NEWS – Alla fine il leone è libero di muoversi sul proprio territorio. Nessuna gabbia. Così Gennaro Gattuso ci sarà regolarmente per il derby domenica sera, un appuntamento che ha caratterizzato la sua vita dal 1998.

Come infatti sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, la sua prima stracittadina da giocatore l’ha vinta proprio in quell’anno. Da allenatore, invece, è successo lo scorso anno in Coppa Italia con un goal di Patrick Cutrone ai supplementari dopo un mese esatto dal suo arrivo. Totale: 27 classici di Milano, 15 vittorie rossonere. Ma questo big match con l’Inter, può di ogni altro, vale tantissimo e molto più di quelli ammirati negli ultimi anni. In palio, del resto, c’è una grandissima fetta di Champions League nel momento più delicato e decisivo della stagione.

Ecco perché Rino non ha parlato nel dopo partita del Bentegodi: dopo la sua seconda espulsione in questo campionato, temeva di perdere il grande appuntamento. Invece non è successo, perché l’arbitro Luca Pairetto, nell’occasione, non ha calcato la mano compilando il referto. La diffida di Gattuso segue il filo logico di un’ammonizione presa per mano del giudice sportivo dopo l’espulsione di Udine. E ora testa solo e unicamente a domenica sera, con una striscia che di recente si è riempita di sorrisi. Tre su quattro, infatti, sono stati vinti di recente da Rino. La sua miglior sequenza si registra però tra novembre 2002 e febbraio 2004, nel pieno dell’epopea ancolettiana: quattro successi di fila.

