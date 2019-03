Secondo allenamento a Milanello verso il Derby Milan-Inter. La squadra si è ritrovata alle 10.30 per continuare la preparazione del big match domenica 17 alle 20.30 a San Siro. Anche nella giornata odierna, ad assistere alla sessione, erano presenti Leonardo e Maldini.

Il report della seduta mattutina odierna, riportato dai colleghi di acmilan.com. Sul centrale, alle 11.00, i rossoneri hanno iniziato il riscaldamento attraverso un torello all’interno del cerchio di centrocampo per poi proseguire il lavoro atletico effettuando esercizi di potenziamento per gli arti inferiori utilizzando degli ostacoli bassi e degli elastici. La prima fase è terminata svolgendo una sequenza di allunghi (lato lungo del campo).

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI

Dopodiché, divisi in due gruppi, da una parte è stata curata la tattica, in particolare a livello di movimenti difensivi, e dall’altra la tecnica giocando una serie di partitelle su campo ridotto. La squadra si è riunita per dedicarsi ad alcune prove tecnico-tattiche prima di concludere con una serie di tiri in porta. Per domani, giovedì 14, a Milanello è ancora previsto un solo allenamento mattutino a partire dalle 11:00.

💪🏼 Training in full force at Milanello as the derby looms 🔜

Aspettando il Derby: partitella ed esercizi atletici a Milanello 🔴⚫#MilanInter pic.twitter.com/tmzspHWEoN — AC Milan (@acmilan) 13 marzo 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it