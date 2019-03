NEWS MILAN – Siamo in una settimana chiave per la stagione del Milan. Domenica sera si gioca il derby, uno dei più importanti degli ultimi anni. Per l’occasione, e non solo, la ‘Gazzetta dello Sport’ ha intervistato Franco Baresi.

Tanti temi toccati dallo storico capitano e numero sei rossonero. A parte da Gennaro Gattuso, uomo chiave per la svolta del Diavolo in campionato: “Sta ricevendo gli elogi meritati e va lasciato lavorare tranquillo. Ha sempre dimostrato la sua voglia e determinazione ed è stato bravo trasmettere il senso di appartenenza a questo club, a pensare in grande per tornare il prima possibile nel calcio che conta“.

Da capitano a capitano. Baresi parla così di Alessio Romagnoli: “Mi piace molto. E’ un ragazzo attento e concreto, e lo dimostra col suo comportamento. Non per caso la stima di tutti: compagni, allenatore e società. Le sue qualità erano evidenti fin da subito, mentali e tecniche, è stato giusto dare la fascia a lui. Imporsi al Milan alla sua età non è facile“.

Infine l’ex difensore del Milan racconta del ritorno di Paolo Maldini e Leonardo in società. Due pedine importanti per il nuovo corso intrapreso dalla società: “Il grande vantaggio è che conoscono bene il significato della parola Milan e conoscono il percorso giusto da seguire. Sono arrivati in un momento non facile e sono stati molto bravi nel mercato di gennaio. Per quanto riguarda Maldini, tutti volevano da tempo che rientrasse nel calcio e ora sono tutti felici che sia tornato a casa“.

