NEWS MILAN – La gara dell’anno col suo principale condottiero a bordo campo. Sospiro di sollievo in casa Milan: Gennaro Gattuso ci sarà. Niente squalifica per il derby per il tecnico reduce dall’espulsione al Bentegodi, solo diffida e 15 mila euro di multa da parte del Giudice Sportivo.

Come rivela l’edizione odierna del Corriere della Sera, cruciale ai fini dell’assoluzione è stata la dichiarazione spontanea di Riccardo Meggiorini al triplice fischio. Nel dopo partita, infatti, i due si sono presentati nello spogliatoio dell’arbitro Luca Pairetto dove l’attaccante del Chievo ha scagionato l’allenatore milanista, certificando la pace fatta tra i due. L’abbraccio finale ha così convinto l’arbitro a non calcare la mano sul referto, nel quale si parlava infatti di semplice «espressione intimidatoria ad un calciatore della squadra avversaria». Il fatto che Rino non avesse offeso l’arbitro, né il quarto uomo che aveva segnalato l’episodio, prendendo direttamente e in silenzio la via degli spogliatoi, ha fatto il resto. Così il tecnico ora può preparare serenamente la stracittadina di domenica, con un solo dubbio di formazione: Tiémoué Bakayoko o il redivido Lucas Biglia? Il primo, al momento, è in pole position.

Redazione MilanLive.it

