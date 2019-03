NEWS MILAN – Da Milanello giunge notizia di un lieve affaticamento muscolare per Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero si è allenato a parte oggi, lo rivela Sky Sport.

Tuttavia, la presenza del difensore romano non sembra in dubbio per il derby Milan-Inter di domenica. L’infortunio accusato dal giocatore non è grave e pertanto domani dovrebbe allenarsi regolarmente in gruppo. Nelle prossime ore si sapranno dettagli ulteriori, ma da Milanello non trapela preoccupazione al momento.

Romagnoli è capitano e perno della squadra di Gennaro Gattuso. Nelle ultime due stagioni è cresciuto tantissimo, riuscendo ad avere una continuità di rendimento positivo. Ha solo 24 anni e dunque margini di miglioramento ancora notevoli. Nonostante le voci di calciomercato sull’interesse di altri club, il Milan non intende ascoltare alcuna offerta. L’ex talento della Roma rimarrà in maglia rossonera.

Intanto sarà importante avere certezze sulla sua presenza nel derby contro l’Inter. Anche se le indiscrezioni parlano di infortunio lieve e di nessun rischio per domenica, si attendono conferme ulteriori in tal senso. Per il Milan è fondamentale avere il proprio capitano e pilastro difensivo a disposizione. Terremo aggiornati i nostri lettori sulla situazione di Alessio.

