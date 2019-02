CALCIOMERCATO MILAN – Alessio Romagnoli è capitano e pilastro della squadra di Gennaro Gattuso. Dalla scorsa stagione è cresciuto in maniera esponenziale, divenendo un leader carismatico e tecnico per il gruppo.

Sicuramente lo ha aiutato avere al suo fianco per un anno un difensore di esperienza come Leonardo Bonucci. Però ci ha messo anche tanto del suo per raggiungere il livello attuale. Il numero 13 del Milan sbaglia pochissimo e riesce a guidare bene i propri compagni. Accanto a lui giocano bene tutti gli altri centrali difensivi. E a proposito di difesa, i gol subiti da dicembre ad oggi sono pochissimi.

Calciomercato Milan, Romagnoli rimane in rossonero

Ogni stagione si fanno i conti con voci di calciomercato che accostano Romagnoli alla Juventus e a club esteri. E’ legittimo pensare che il difensore del Milan possa essere apprezzato da altre squadre, nulla di strano. Le manifestazioni di interesse fanno parte del mondo del calciomercato. Tuttavia, è importante ribadire che ci sono dei giocatori incedibili. E Alessio rientra tra questi.

Il club rossonero non ha intenzione di ascoltare alcuna eventuale offerta che potrebbe arrivare in estate. Romagnoli è capitano e perno della squadra, la società intende confermarlo per il futuro e sperare che possa diventare una vera e propria bandiera. I tifosi lo ammirano molto, anche perché rinnovò il contratto quando il Milan stava vivendo un momento complicato con la vecchia gestione cinese. Una prova di grande amore che nessuno dimentica, vedendo anche i teatrini in casa Inter con Mauro Icardi.

Romagnoli ha dimostrato di tenerci ai colori rossoneri, sta bene a Milano e non ha motivo di andarsene. Apprezzabile è anche l’atteggiamento del suo entourage, visto che nessuno praticamente parla e dunque non alimenta eventuali voci di mercato. A differenza di altri agenti che parlano a sproposito. Il Milan vuole continuare a lungo con Alessio e lui stesso conta di indossare la fascia di capitano per tanti anni vincendo anche trofei.

Matteo Bellan

