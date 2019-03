CALCIOMERCATO MILAN – Per il salto di qualità, il Milan deve rinforzarsi a centrocampo. Se la squadra dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League, serviranno profili di esperienza.

L’obiettivo di Leonardo e Paolo Maldini è di riscattare Tiemoué Bakayoko: a meno di sconti, la società di via Aldo Rossi dovrà pagare 35 milioni. Una cifra molto alta, ma al momento è giusta viste le prestazioni del calciatore. Gennaro Gattuso ha detto che “deve restare“, lo stesso francese ha ribadito la sua voglia di rimanere. Insomma, se non cambieranno i piani, Baka resterà. Ma non basta e il Milan lo sa bene. Ecco perché, in caso di ritorno in Champions, la società potrebbe regalarsi un colpo da novanta. Che possa essere Arturo Vidal?

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, Vidal torna in Italia?

Non è stata una stagione entusiasmante per il centrocampista cileno al Barcellona. Ernesto Valverde gli preferisce altri calciatori e lo mette in campo spesso a partita in corso, quando c’è bisogno di corsa e polmoni. Per questo motivo Vidal potrebbe chiedere la cessione in estate. Stando a quanto scrive ‘Calciomercato.it’, l’ex Bayern Monaco potrebbe pensare di tornare in Italia. Con la maglia della Juventus ha sicuramente fatto vedere la sua miglior versione. Potrebbe scatenarsi un derby per lui: l’Inter ha dalla propria parte il fattore Giuseppe Marotta, uno che lo conosce molto bene. Ma il Milan potrebbe provarci anche perché ha come estimatore Gattuso. Impossibile escludere da questa possibile corsa il Napoli: Carlo Ancelotti lo ha allenato in Germania e potrebbe influenzare la sua decisione. Ma il tecnico prima di convincere il giocatore dovrà convincere Aurelio De Laurentiis, sempre restio ad investire su giocatori di età già avanzata. Linea che assomiglia molto a quella del Milan, che deve anche fare i conti con i paletti UEFA e con un tetto ingaggi da tenere sotto controllo. Insomma, non è un’idea impossibile, ma nemmeno così semplice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Italia Under 18, Franceschini convoca Daniel Maldini

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it