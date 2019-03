NEWS MILAN – Una giornata da sogno per Daniel Maldini, stella della Primavera del Milan. Il centrocampista offensivo classe 2001, secondogenito di Paolo Maldini, è stato convocato dalla Nazionale Under 18 dopo la doppietta al Viareggio.

Daniele Franceschini, commissario tecnico della selezione azzurra, ha deciso di inserire il ragazzo nella sua lista dei convocati per l’amichevole contro i pari età dell’Olanda. La chiama arriva proprio nel giorno delle due reti segnate al famoso torneo giovanile, uno dei quali segnato ancora su calcio di punizione proprio come contro il Palermo in campionato. Una vera e propria specialità quella del giovane Daniel, che adesso potrà provarla anche con la maglia azzurra.

Si tratta della prima chiamata per lui, che aveva indossato la maglia della Nazionale soltanto in occasione del Torneo dei Gironi, il quadrangolare di selezione azzurra che si svolge ogni gennaio al centro tecnico di Coverciano. Adesso però potrà indossare quella vera dell’unser 18. Un traguardo molto importante per Daniel Maldini, autore di un campionato con la Primavera finora di alto livello fra gol e assist. Insieme a lui anche un altri rossoneri: l’attaccante Riccardo Tonin, il portiere Matteo Soncin e il centrocampista Alessandro Sala.

I CONVOCATI DELL’ITALIA UNDER 18:

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Matteo Soncin (Milan);

Difensori: Leonardo Raggio (Genoa), Faio Ponsi (Fiorentina), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Giorgio Brogni (Atalanta), Francesco Semeraro (Roma), Michael Ntube (Inter).

Centrocampisti: Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Nicolo’ Rovella (Genoa), Nicolo’ Pierozzi (Fiorentina), Alessandro Sala (Milan), Giuseppe Leone (Juventus), Matteo Pinelli (Juventus), Gianmarco Cangiano (Roma).

Attaccanti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Daniel Maldini (Milan), Lorenzo Sgarbi (Napoli), Riccardo Tonin (Milan).

Redazione MilanLive.it

