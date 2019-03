CALCIOMERCATO MILAN – Tra le squadre rivelazioni in Champions League giunte ai quarti di finale spunta anche il Porto di mister Sergio Conceiçao.

La squadra lusitana ha superato la Roma non senza diverse difficoltà nell’ultimo turno, anche grazie alla qualità e alla leadership a centrocampo del proprio capitano Hector Herrera. Il numero 16 messicano è considerato non a caso uno dei calciatori più interessanti del club portoghese, anche per questioni contrattuali.

Calciomercato Milan, Herrera potrebbe rinnovare con il Porto

Herrera è infatti uno dei calciatori più importanti a livello internazionale con il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2019. Un futuro ancora tutto da decifrare per il messicano, che nelle ultime settimane è stato cercato ed accostato da moltissimi club che lo vorrebbero a costo zero. Si è parlato di un accordo, poi smentito, con il Lione, quindi di un Atletico Madrid molto vicino, senza dimenticare il Milan e l’Inter, i club italiani che maggiormente si sono messi sulle tracce del calciatore classe 1990.

Dal Portogallo oggi arriva una rivelazione, o meglio una dichiarazione secca e importante, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il patron del Porto, ovvero Pinto da Costa, è intervenuto ai microfoni di A Bola per cercare di riavvicinare il futuro di Herrera al suo attuale club: “Noi vogliamo tenerlo fortemente, sappiamo che è un calciatore forte e che deve ancora decidere. Non possiamo fare tutto da soli, ma ci sono in giro voci che servono solo a destabilizzarci. I nostri calciatori, come Herrera stesso, sono dei professionisti e daranno sempre il 100% per il Porto”.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

