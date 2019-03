NEWS MILAN – Sicuramente Hakan Calhanoglu nelle ultime partite è salito un po’ di livello rispetto al resto della stagione. Il turco è in ripresa e questa è una notizia importante per la squadra rossonera.

Il Corriere dello Sport mette in risalto i meriti di Gennaro Gattuso nella rinascita del numero 10 del Milan. Il mister è stato bravo anche come psicologo nell’aiutarlo a recuperare. Come nella passata stagione, anche in questa l’ex Bayer Leverkusen è partito male. Ma se l’anno scorso c’era la giustificazione dell’arrivo in un nuovo campionato, stavolta il basso rendimento ha sorpreso in negativo. Calhanoglu aveva fatto bene nella prima metà del 2018 e ci si aspettava di vederlo subito incisivo nella nuova annata, però così non è stato.

Nonostante numerose prestazioni deludenti, Gattuso ha insistito nello schierarlo titolare. Ha creduto fortemente in lui, perché convinto delle sue qualità. L’allenatore del Milan aveva evidenziato che il giocatore è sensibile e si martella mentalmente quando le cose non gli riescono. Anche alcuni problemi fisici e di vita privata hanno condizionato Hakan, ma adesso il turco sembra finalmente tornato su buoni livelli.

Domenica ci sarà il derby contro l’Inter e tale appuntamento rappresenta l’occasione perfetta per dimostrare che i mesi bui sono ormai alle spalle definitivamente. In attacco c’è un Krzysztof Piatek che attende i suoi assist da trasformare in gol per cercare di vincere uno scontro diretto che in chiave Champions League può essere determinante.

Redazione MilanLive.it

