NEWS MILAN – Sono giorno molto caldi in quel di Milano. Il clima derby è più vivo che mai. A San Siro domenica sera si gioca una sfida attesissima e importante mai come negli ultimi anni.

In ballo c’è la qualificazione in Champions League e il terzo posto, posizione attualmente occupata dal Milan. I rossoneri si stanno preparando a questa super partita, mentre l’Inter deve prima giocare stasera in Europa League il ritorno contro l’Eintracht Francoforte. Alessio Romagnoli aveva fatto “tremare” l’ambiente milanista ieri con un affaticamento muscolare. Per fortuna però è tutto rientrato: il capitano rossonero sarà regolarmente in campo dal primo minuto domenica sera.

Intanto l’AIA ha reso pubbliche le designazioni arbitrali. Per Milan-Inter è stato scelto l’arbitro Marco Guida, al VAR invece Calvarese. Passeri e Carone gli assistenti, Fabbri il quarto uomo. Tutti hanno una responsabilità molto grande vista l’importanza assoluta di questa partita.

Redazione MilanLive.it

