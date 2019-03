NEWS MILAN – Gennaro Gattuso ha trovato in Krzysztof Piatek un bomber implacabile che non ha fatto rimpiangere Gonzalo Higuain. Una vera sorpresa, dato che si è immediatamente ambientato a Milanello e in campo ha segnato a raffica da subito.

I tifosi del Milan lo adorano, in numerosi si sono riversati presso lo store Adidas in centro a Milano martedì pomeriggio per incontrarlo. Circa tremila i milanisti presenti, un vero bagno di folla per il bomber polacco. Più di qualcuno gli ha chiesto un gol nella prossima partita, ovvero il derby contro l’Inter. Lui ovviamente sogna di timbrare il cartellino anche in questo big match, entrando nella schiera degli attaccanti che sono riusciti a segnare alla prima presenza nella stracittadina milanese. Ci sono riusciti campioni come José Altafini, Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi e Zlatan Ibrahimovic ad esempio.

Piatek vuole lasciare il segno nel derby Milan-Inter

Come riportato dal Corriere dello Sport, anche Piatek ambisce a trafiggere l’Inter con il suo killer instinct in area di rigore. L’ex centravanti del Genoa segna un gol ogni 2,7 tiri: una media realizzativa incredibile. In Serie A è il migliore. Dopo di lui vengono Gervinuo (un gol ogni 3), Muriel (uno ogni 3,2) e Duvan Zapata (uno ogni 3,9). Nella classifica cannonieri del campionato Krzysztof è secondo a quota 19 marcature assieme a Cristiano Ronaldo, davanti di una lunghezza sola c’è Fabio Quagliarella.

Il Milan non sta producendo un gioco particolarmente brillante nelle ultime partite e deve cercare di assistere Piatek meglio in vista del derby contro l’Inter. L’attaccante polacco ha dimostrato che gli bastano poche occasioni per mettere il pallone dentro. Toccherà a Jesus Suso, Hakan Calhanoglu e Lucas Paquetà innescarlo a dovere domenica sera a San Siro. Probabilmente mancherà Mauro Icardi e potrebbe essere l’ex Genoa il bomber protagonista della stracittadina milanese stavolta.

