NEWS MILAN – Non c’è alcun allarme legato alle condizioni fisiche di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero domenica sera sarà regolarmente in campo nel derby Milan-Inter.

Il Corriere dello Sport spiega che il difensore ieri non ha partecipato a tutto l’allenamento della squadra a causa di un lieve affaticamento muscolare. Lo staff ha ritenuto opportuno fargli evitare una parte della seduta. Ha svolto metà lavoro in gruppo e metà da solo. Non c’è timore di perderlo per il big match di domenica. Tuttavia, a Milanello non si vogliono correre rischi e pertanto Romagnoli ieri non ha forzato i ritmi.

Il capitano rossonero non mancherà nel derby Milan-Inter. La sua presenza è fondamentale per la squadra, sia sotto il profilo tecnico che caratteriale. In questa stagione l’ex centrale della Roma si è affermato come leader con la fascia al braccio e pertanto è divenuto ancora più importante. E’ una guida e un trascinatore per i compagni. Ha solo 24 anni e tanti margini di miglioramento.

Il club lo ha blindato, non c’è alcuna possibilità che parta nella prossima sessione estiva del calciomercato. Romagnoli è e rimarrà una colonna della squadra per tanti anni. All’estero più società lo hanno messo nel mirino, però eventuali offerte saranno respinte. In Italia a volte si sparge l’inutile voce inerente la volontà della Juventus di soffiare il giocatore al Milan, ma ciò non accadrà. La proprietà Elliott vuole tenere i gioielli più importanti per rilanciare il Diavolo ad alti livelli.

