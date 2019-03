CALCIOMERCATO MILAN – C’è molto da dire sul mercato del Milan del futuro, tra calciatori che i rossoneri stanno seguendo attivamente e altri che possono lasciare a breve.

Uno di questi è Patrick Cutrone, attaccante del Milan che negli ultimi tempi sta giocando meno per colpa di una concorrenza quasi sleale con Krzysztof Piatek. L’attaccante classe ’98 è spesso relegato in panchina e, tra le affermazioni non esaltanti del suo agente e le proposte di altri diversi club italiani ed internazionali non è certo che Cutrone possa restare a lungo a Milanello.

Calciomercato Milan, Cairo chiarisce il punto su Cutrone

Uno dei club maggiormente interessati a Cutrone dovrebbe essere il Torino, club granata che già lo scorso anno aveva provato a prendere in prestito il classe ’98. Il presidente del Toro, ovvero l’imprenditore Urbano Cairo, ha detto la sua riguardo al giovane centravanti del Milan nell’intervista odierna a RMC Sport.

Ecco le parole su Cutrone del numero uno granata: “Cutrone? Ha grande qualità, ma noi abbiamo Belotti, Zaza, Niang, Millico, Falqué ed Edera: adesso siamo in tanti… Belotti mi sta piacendo tanto, ha una determinazione incredibile e una forza fisica impressionante. Non devo sponsorizzare nessuno, Mancini è un grande ct e sa quello che deve fare”. Ora c’è da vedere se le parole di Cairo siano reali oppure se cambierà la strategia in corsa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

