La carriera di Michael Essien potrebbe proseguire in Azerbaigian. Conclusa nel marzo 2018 l’avventura in Indonesia nel Persib, adesso il 36enne centrocampista ghanese sembra pronto per un’altra esperienza.

Stando a quanto rivelato da alfredopedulla.com, Essien ha ha ricevuto un’importate offerta del Sabail FK: si tratta della squadra terza in classifica nel massimo campionato azero. Nel piccolo Paese caucasico gioca anche Gianluca Sansone, attaccante italiano che anni fa abbiamo visto in Serie A e che da febbraio 2019 è in forza al capolista Neftchi Baku.

Essien sta valutando la proposta, le parti sono in contatto e trattano. Il Sabail FK dista oltre 10 punti dalle prime due posizioni della classifica, però vuole consolidare il terzo posto. L’arrivo di un giocatore come l’ex mediano di Chelsea e Milan certamente aiuterebbe la squadra a migliorare sotto più punti di vista. L’esperienza del 36enne ghanese può tornare utile. Inoltre i tifosi locali potrebbero essere attratti dalla possibilità di vedere all’opera un calciatore che in passato ha giocato ad alti livelli e vinto diversi trofei. Capiremo nei prossimi giorni se effettivamente l’Azerbaigian sarà la prossima tappa della sua carriera, che ormai volge verso il termine.

Visualizza questo post su Instagram Happy Birthday @persib_official 🎂🎉🎊💙 #Bobotoh🤘🏿 Un post condiviso da Michael Essien® (@michaelessien) in data: Mar 14, 2019 at 3:43 PDT

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it