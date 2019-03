MILAN NEWS – Ecco il momento della verità, nonché il grande esame di maturità per un Milan formato Champions League. Con un’Inter a rischio collasso dopo la clamorosa eliminazione di ieri in Europa League, servirà infatti un Diavolo cinico e spietato per ipotecare virtualmente il grande ritorno in Paradiso.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, scelte virtualmente già definite per Gennaro Gattuso a due giorni dalla gara dell’anno: spazio ai titolarissimi. Quindi con Gianluigi Donnarumma tra i pali, la linea difensiva vedrà Davide Calabria, Mateo Musaccio, Alessio Romagnoli e Ricardo Rodriguez. In mediana erano due i dubbi: da una parte il ballottaggio tra Tiémoué Bakayoko e Lucas Biglia, dall’altra l’impiego o meno di uno stanco Lucas Paquetá. Ma squadra che vince non si cambia, soprattutto in una gara tanto fondamentale. Così alla fine il tecnico riconferma le due colonne del centrocampo: il francese agirà in cabina di regia supportato dal solito Frank Kessié, mentre il brasiliano sarà pronto a muoversi sul centrosinistra interscambiandosi col solito Hakan Calhanoglu. Perché il turco, così come Suso, sarà a supporto dell’incontenibile Krzysztof Piatek pronto a lasciare il segno anche nel suo primissimo derby di Milano.

Sarà 4-2-3-1 per un’Inter oramai in ginocchio. Con Samir Handanovic in porta, la retroguardia vedrà Danilo D’Ambrosio e Kwadwo Asamoah sugli esterni con Stefan de Vrij e Milan Skriniar al centro di una difesa supportata dalla diga composta da Matías Vecino e Marcelo Brozovic. In attacco spazio al poker offensivo dove mancherà ancora Mauro Icardi: con Matteo Politano sulla destra, Ivan Perisic sull’altra corsia, e João Mário sulla trequarti, agirà ancora Lautaro Martinez nell’aria di rigore avversaria.

Milan-Inter, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, João Mário, Perisic; L. Martinez. All. Spalletti

