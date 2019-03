MILAN NEWS – Gennaro Gattuso insidia Carlo Ancelotti in campionato, ma per riuscirci davvero l’allievo dovrebbe innanzitutto eguagliare un importante risultato ottenuto dal suo maestro proprio in casa Milan.

Come infatti sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attuale tecnico del Napoli è stato l’ultimo allenatore rossonero a totalizzare 6 vittorie di fila in campionato nel campionato 2005-2006. Un obiettivo, tra l’altro, raggiunto due volte di fila nella stessa stagione: da settembre a ottobre 2005 la striscia fu addirittura di 8 successi consecutivi, mentre nella seconda parte il ciclo si chiuse a sei battendo proprio l’Inter nella sfida casalinga di ritorno. Rino è a già quota 5 e un eventuale successo nel derby – puntualizza il quotidiano – avrebbe un peso specifico enorme non solo per la lotta Champions League e per la classifica, ma anche per la sua autorevolezza sulla panchina rossonera. Il Diavolo, fiducioso per domenica sera, guarda silenziosamente anche al secondo gradino del podio. A 10 giornate dalla fine – chiude il CorSport – tutto è possibile, ma va anche valutato che, in realtà, i punti di vantaggio di dei partenopei sono 7 e non 6 in virtù degli scontri diretti a favore.

Redazione MilanLive.it

