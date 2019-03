MILAN NEWS – Sarà ancora una volta titolare inamovibile in difesa, soprattutto per una sfida così importante come Milan-Inter di domenica prossima.

Mateo Musacchio è una certezza nel Milan di oggi, una spalla ideale per capitan Romagnoli ed un calciatore solido e forte per il tecnico Gennaro Gattuso che ha scelto di non lasciarlo mai fuori dal suo undici titolare.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il centrale argentino ha parlato oggi a Sky Sport per commentare il suo momento personale e il derby di domenica: “E’ una settimana speciale, stiamo lavorando bene. Abbiamo avuto una settimana lunga per preparare questa partita. Il derby è una partita diversa da tutte le altre, ci si gioca tanto per la posizione in classifica”.

L’Inter è una mina vagante, ancora in zona Champions ma in crisi di risultati. Ecco il parere di Musacchio: “Non temo l’Inter, non temo nessuno. Arriviamo in situazioni diverse, ma in una partita come il derby non importa come si arriva. Noi siamo terzi non per caso, abbiamo trovato equilibrio in difesa, concedere pochi gol è importantissimo, e vogliamo continuare così”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it