MILAN NEWS – Continua la preparazione del Milan in vista del derby di domenica sera a San Siro contro l’Inter. Allenamento come di consueto in tarda mattinata a Milanello per gli uomini di mister Gattuso.

Il tecnico rossonero può essere soddisfatto, visto che la rosa è praticamente al completo, a parte l’ormai lungodegente Giacomo Bonaventura che ha finito la stagione anzitempo ed è stato già operato al ginocchio. Buonissime conferme da Alessio Romagnoli: il difensore del Milan come riporta Sky Sport si è allenato regolarmente in gruppo, allontanando dunque i sospetti su una sua presunta assenza nel derby. Il capitano dunque è pronto di nuovo a guidare la difesa contro Politano e compagni.

Intanto, sempre come riportato dall’emittente satellitare, anche oggi erano presenti a Milanello sia il direttore dell’area tecnica Leonardo sia il responsabile dell’area sportiva Paolo Maldini. I dirigenti del Milan già ieri avevano dato il loro appoggio più totale alla squadra di Gattuso, una sorta di conferma della fiducia ai calciatori e allo staff tecnico.

Mancano due giorni al tanto atteso match della domenica, una gara che potrebbe cambiare il destino o confermare il grande momento positivo del Milan. L’importante per Gattuso è presentarsi all’appuntamento cittadino con gli uomini migliori in forma ed a disposizione.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

