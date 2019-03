MILAN NEWS – Giovanni Trapattoni tra Milan e Inter. Nel corso di un’intervista ai microfoni de La Repubblica oggi in edicola, l’allenatore ha parlato delle sue due esperienze lungo il Naviglio del bollente derby di domenica sera.

Quando gli viene chiesta una definizione per le tre big italiane dove ha lasciato il segno, l’ex Ct della nazionale risponde così: “Milan: la prima famiglia, il club che mi ha fatto realizzare il mio sogno. Senza Milan la mia storia sarebbe stata indubbiamente differente. Juve: la lunga storia d’amore, un gruppo eccezionale che mi ha permesso di affermarmi come allenatore. Inter: una inarrestabile emozione, la squadra con cui cimentarmi per capire se i miei successi fossero legati soltanto alla Juve. Facendo un paragone con la vita, il Milan è stato l’adolescenza, la Juve il matrimonio, l’Inter il cambiamento della mezza età”.

Testa però anche al presente. Ed è questo il commento del 79enne lombardi per la stracittadina del weekend: “Il derby è imprevedibile e non ha mai favoriti. Stavolta è vero ancora di più: divise da un punto, stessa differenza reti. Rispetto all’andata, il Milan è più solido mentre l’Inter potrebbe essere condizionata dal caso Icardi, ma anche dallo sforzo e dal risultato dell’Europa League”.

Redazione MilanLive.it

