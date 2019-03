Oggi a Nyon il sorteggio dei Quarti di Finale di Champions League e dei Quarti di Europa League. In ciascuna delle due competizioni è presenta una squadra italiana: si tratta di Juventus e Napoli.

Il gruppo di Massimiliano Allegri negli Ottavi ha fatto un’impresa contro l’Atletico Madrid. Sconfitti all’andata 2-0 al Wanda Metropolitano, i bianconeri hanno ribaltato tutto al ritorno vincendo 3-0 all’Allianz Stadium di Torino. Invece i ragazzi di Carlo Ancelotti hanno avuto la meglio sul Red Bull Salisburgo: successo 3-0 al San Paolo, k.o. 3-1 in Austria.

Questo il sorteggio dei Quarti di Finale della UEFA Champions League 2018/2019.

Ajax-Juventus

Liverpool-Porto

Tottenham-Manchester City

Manchester United-Barcellona

La Juventus, in caso di superamento del turno, affronterà la vincente di Tottenham-Manchester City. I bianconeri di Allegri ora devono pensare all’Ajax, avversario sicuramente alla portata ma che negli Ottavi ha eliminato a sorpresa il Real Madrid sovrastandolo nettamente sul piano del gioco. Pavel Nedved a Sky Sport ha parlato così: «Non sono né contento e né scontento. Saranno due belle partite. L’Ajax ha eliminato il Real Madrid e non sarà uno scherzo, bisogna stare attenti. Squalifica a Cristiano Ronaldo? Non la temo, si è sfogato dopo gli insulti subiti dai tifosi dall’Atletico. Andiamo avanti, non penso che ci saranno sanzioni».

Ecco il sorteggio dei Quarti di Finale di UEFA Europa League 2018/2019.

Arsenal-Napoli

Villarreal-Valencia

Benfica-Eintracht Francoforte

Slavia Praga-Chelsea

Se il Napoli supera l’ostacolo Arsenal, in semifinale troverà la vincente della sfida tra Villarreal e Valencia. La squadra di Ancelotti avrà due gare complicate contro i Gunners di Unai Emery, allenatore che ha vinto tre volte l’Europa League con il Siviglia.

😍 The quarter-final draw 😍 🤔 Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/bpkwkVKvdH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 marzo 2019

😎 Here is the road to Madrid… #UCLdraw pic.twitter.com/Rqpce9gEz3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 marzo 2019

