MILAN NEWS – Torna a parlare, anche se molto brevemente, di calcio e di Milan un personaggio legato agli ultimi 30 anni della storia gloriosa rossonera.

L’ex storico presidente Silvio Berlusconi, ormai lontano dal club milanista dal 2017, attende il derby di domani come un semplice ma caloroso tifoso. Ha ricominciato l’avventura nel calcio acquisendo con Adriano Galliani le quote del Monza, ma il suo cuore e il suo tifo spassionato vanno sempre verso la direzione rossonera.

Berlusconi, come riporta Sportmediaset, è stato interpellato velocemente proprio su Milan-Inter di domani sera, e come al solito ha voluto dare il suo parere anche piuttosto ‘tecnico’, come fatto spesso e volentieri nel suo trascorso da patron: “Chi vincerà il derby? Non lo so, è difficile dirlo. Posso dire però che se giocasse Suso dietro a due punte il Milan vincerebbe, anche con diversi gol di scarto”.

La passione per il calcio giocato e per i consigli tattici è sempre intatta per un personaggio che, nel bene e nel male, da lontano o da vicino, resterà sempre legato al Milan ed ai suoi momenti di gloria degli ultimi decenni.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it