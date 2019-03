NEWS MILAN – Dai primi anni ’90 ad oggi sembra passata un’eternità visti i cambiamenti avvenuti su tutti i campi. Anche dal punto di vista calcistico sono cambiate molte cose. Interessante vedere quale club ha speso più soldi dal 1991 ad oggi.

Un video sta spopolando sul web in questi giorni, che analizza anno per anno i soldi investiti sul calciomercato dai vari club. Per molti anni, fino al 2003 circa, le italiane sono state al top non solo per risultati sportivi ma anche per esborsi economici. Oltre alle solite tre, Milan, Inter e Juventus, spiccano anche le due romane. Soltanto Real Madrid e Barcellona hanno avvicinato le italiane. Nel 2004 subentra il Chelsea di Roman Abramovich, e dal 2009 salgono via via le altre inglesi con il Manchester City su tutti. Dal 2012 il Milan scompare dalla top 10 e riappare nel 2017 scavalcando la Juventus.

La classifica finale che riporta i miliardi spesi dai club europei dal 1991 ad oggi, vede il Milan nella Top 10, precisamente all’ottavo posto in mezzo tra Inter (settima) e Juventus (nona). Primo in classifica il Manchester City, seguono altre due inglesi, poi Real Madrid e Barcellona. Il PSG è l’unica francese. Nella top 10 spiccano quattro club di Premier League, due della Liga, tre della Serie A e una della Ligue 1.

