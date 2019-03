NEWS MILAN – Giornata di vigilia a Milanello, domani sera si gioca il derby Milan-Inter. Nel corso della giornata Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa e pochi minuti fa ha diramato anche la lista ufficiale dei convocati.

I rossoneri chiamati per la stracittadina milanese sono 23. Nessuna sorpresa o assenza inaspettata fortunatamente per il tecnico. Gli assenti sono ormai i soliti noti, Giacomo Bonaventura su tutti. Torna invece tra i giocatori disponibili anche Cristian Zapata, c’è anche Mattia Caldara. Presenti i cardini della squadra rossonera. Per entrambe le squadre è una partita spartiacque per la stagione, anche se per motivi differenti: l’obiettivo però è la qualificazione in Champions League sia per i rossoneri che i nerazzurri. Di seguito l’elenco completo pubblicato dai colleghi di acmilan.com:

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Here are the 23 Rossoneri to face Inter in Sunday night’s San Siro #MilanInter 🔴⚫

Ecco I 23 rossoneri per il derby 🔴⚫#JoinTheFlame 🔥 pic.twitter.com/XI18d4AwvB — AC Milan (@acmilan) 16 marzo 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it