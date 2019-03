MILAN NEWS – Che si sfiorasse il tutto esaurito allo stadio di San Siro per Milan-Inter di domenica sera sembrava cosa già nota e scontata.

Oggi il sito ufficiale Acmilan.com ha confermato il tutto parlando di cifre da record per l’affluenza del pubblico in vista del derby di ritorno di campionato. Superata quota 5,7 milioni di euro di incasso, un introito da primato per il Milan che ospiterà la stracittadina e che dunque supera anche il precedente record della gara d’andata, organizzata invece da calendario dai rivali dell’Inter.

Tantissimi tagliandi venduti nelle ultime settimane, addirittura più di 4 mila i biglietti acquistati dai tifosi stranieri e saranno oltre 590 i Milan Club presenti sugli spalti, il più lontano dei quali proveniente dal Bahrein. Tutto esaurito anche nella Tribuna Stampa, dove tra giornalisti, fotografi, cameraman e addetti alle produzioni televisive si presenterà un vero e proprio pienone da stadio. Non a caso sono oltre 200 i paesi nel mondo che trasmetteranno in diretta televisiva Milan-Inter, da sempre uno dei match più seguiti a livello globale.

Organizzazione da cinque stelle per il Milan: nel pre-partita il noto rapper Ghali, tifosissimo rossonero, presenterà il suo nuovo singolo in anteprima live. Nell’intervallo del match invece alcuni vecchi idoli milanisti come Abbiati, Ambrosini, Cafu, Dida, Inzaghi, Nesta e Oddo saluteranno i tifosi al centro del terreno di gioco per presentare le maglie speciali e la sfida amichevole del 23 marzo prossimo contro il Liverpool Legends. Insomma atmosfera di festa, di agonismo e di calcio vero nel San Siro dei record.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

