NEWS MILAN – Quello di domani è un derby fondamentale. Milan e Inter si giocano il terzo e il quarto posto in classifica, entrambi validi per la prossima qualificazione in Champions League. Una partita molto attesa.

Le milanesi arrivano a questa sfida in momenti completamente diversi. I rossoneri sono reduci da cinque vittorie di fila e vivono un periodo positivo; i nerazzurri, invece, sono usciti male dall’Europa League e hanno tantissimi infortunati importanti. Occhio però a dare per favorito il Milan. Il derby, si sa, è una partita a sé e tutto può succedere. Intanto ‘OptaPaolo’ sul proprio profilo Twitter ha pubblicato la top11 del derby di Milano di questa stagione di Serie A in base ai propri dati.

C’è un vantaggio del Milan, che “schiera” sei calciatori. Cinque invece quell’Inter. In porta c’è Samir Handanovic e non Gianluigi Donnarumma. Tre quarti di difesa rossoneri: Davide Calabria, Alessio Romagnoli e Ricardo Rodriguez con Stefan de Vrij. A centrocampo meglio i nerazzurri: Franck Kessie completa il trittico con Marcelo Brozovic e Radja Nainggolan. In attacco invece nuovo vantaggio milanista: Jesus Suso e Krzysztof Piatek fanno compagnia a Matteo Politano, uno degli uomini più pericolosi dell’Inter in quest’ultimo periodo.

11 – La top-11 delle due squadre milanesi nella Serie A 2018/19 secondo i dati Opta. Attesa.#MilanInter #SerieA pic.twitter.com/CMcw9gyb7D — OptaPaolo (@OptaPaolo) 15 marzo 2019



