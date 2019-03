MILAN NEWS – Guai a confondere la grinta con l’irruenza. Perché questo Milan ha assorbito il carattere del Gennaro Gattuso calciatore, ma anche la saggezza della nuova versione da allenatore. Così il Diavolo resta una squadra che lotta e che non molla di un centimetro, ma non oltrepassando comunque la linea della scorrettezza e nel caso sempre con i tempi giusti.

Come infatti sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, c’è un dato che fotografa perfettamente questa situazione: ossia i 292 falli commessi dopo 29 partite, il quale rende i rossonero la seconda squadra più gentile del campionato. I più buoni in assoluto, anche se con una distanza minima, sono gli azzurri di Carlo Ancelotti con 285 interventi in tal senso. Emerge poi un altro dato curioso legato alla formazione milanista, e riguarda la media dei chilometri percorsi a partita: il Milan è ottavo con poco più di 108 in una classifica che vede ultima l’Udinese a 105,4 e il Chievo primo a 112,2. Dati a tratti sorprendenti, in controtendenza all’etichetta di un allenatore tutta corsa ed energia che Gattuso sta provando a scrollarsi da tempo. I dati, in effetti, gli danno ragione: questo super Milan non trasferisce in campo i luoghi comuni che non smettono di accompagnare Rino anche dopo la sua carriera da giocatore. Sono tre le cose che contano davvero: la rimonta, l’ermeticità della fase difensiva e il come si corre e non quanto.

Redazione MilanLive.it

