MILAN NEWS – Il fattore San Siro per spiccare definitivamente il volo. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan farà leva soprattutto sul fattore campo per portarsi a +4 sull’Inter e infiammare ancor di più un finale di campionato già parecchio emozionante.

Anche l’intreccio statistica e scaramanzia è d’aiuto in questi casi, soprattutto con una tale posta in palio. E così è doveroso sottolineare che San Siro (per gli interisti è il Meazza, si sa) rappresenta un solido fortino per il Milan per la stracittadina. E’ infatti da oltre 6 anni che i rossoneri non perdono un derby casalingo: l’ultimo nel 15 gennaio 2012, con vittoria nerazzurra per 1-0 con gol di Diego Milito. Ma quel k.o. hanno fatto seguito 3 successi e altrettanti pareggi. Fondamentale, per esempio, l’1-0 del 27 dicembre 2017 in Coppa Italia col goal di Patrick Cutrone nei supplementari che salvò la panchina a Gennaro Gattuso. In Serie A, però, serve ancora uno scossone: come sottolinea il quotidiano, è dal 31 gennaio 2016 che il Diavolo non vince un classico per il campionato italiano. Fu Sinisa Mihalovic e riuscirci nell’ultima volta: 3-0 contro l’amico Roberto Mancini.

Redazione MilanLive.it

