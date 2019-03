NEWS MILAN – La luce in fondo al tunnel è ancora lontana. La Roma, vittoriosa al debutto di Claudio Ranieri in panchina con l’Empoli, è stata sconfitta oggi dalla Spal per 2-1.

A decidere il match è Andrea Petagna, un ex rossonero. L’attaccante, che ha raggiunto 11 reti in campionato, ha realizzato il calcio di rigore della vittoria. Un successo importante per i padroni di casa, che si staccando dalla zona rossa. I giallorossi invece rischiano di allontanarsi troppo dalla zona Champions. Ma, soprattutto, Torino e Atalanta hanno la possibilità di agganciarla con tre punti domani. Occasione enorme per il Milan.

Se la squadra rossonera dovesse battere l’Inter nel derby, andrebbe a più sette dalla stessa Roma quinta in classifica , oltre che a staccare gli stessi nerazzurri di quattro punti. Un distacco ancora colmabile visto che mancano dieci partite alla fine, ma molto importante per dare coraggio e fiducia al gruppo. La Champions League sarebbe inevitabilmente più vicina.

Ovviamente la concentrazione del Milan deve rimanere solo ed esclusivamente sulla partita di domani. Bisogna vincere, senza fare troppi calcoli. Ma è chiaro che la sconfitta della Roma di oggi dà ancora più importanza al derby di domani, sfida sempre più decisiva per il ritorno in Champions.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it