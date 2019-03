MILAN NEWS – Finalmente è arrivato il giorno, anzi la notte dei sogni e delle tensioni. Milan-Inter sarà stasera il posticipo della 28.a giornata, una sfida attesissima da moltissimi tra tifosi, addetti ai lavori e calciatori stessi.

San Siro sarà letteralmente infuocato: più di 75 mila spettatori, 220 paesi collegati in diretta televisiva, un numero infinitesimale di giornalisti e addetti all’area stampa. Un’attenzione storica su questo duello cittadino che ha il sapore della Champions League e che in qualche modo determinerà il cammino delle due sfidanti milanesi verso la qualificazione alla massima competizione europea.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport il Milan sembra arrivare meglio al derby: vince da 5 gare consecutive, da anni non affrontava l’Inter con un vantaggio in classifica e può vantare sia una difesa perfetta da inizio anno ad oggi, sia un nuovo eroe in attacco come Krzysztof Piatek, il bomber polacco entrato subito nel cuore dei tifosi rossoneri a suon di gol.

Bomber cambiato anche in casa Inter: il caos Icardi ancora imperversa, allora Luciano Spalletti si aggrapperà alla voglia di far bene di Lautaro Martinez, il giovane argentino che si è preso l’onere e l’onore di non far rimpiangere l’ex capitano. All’andata ci si aspettava un duello a colpi di ‘tango’ tra Higuain e Icardi, risolto proprio da quest’ultimo. Oggi la geografia dei centravanti decisivi per il derby è tutt’altra.

La differenza però la faranno tanti altri dettagli: la difesa più rocciosa del Milan, i tanti infortuni in casa Inter, la voglia dell’esordiente Lucas Paquetà, i dubbi sulle condizioni di Brozovic. Insomma sarà un derby pieno di attese e di punti interrogativi, che il Milan di mister Gattuso non può fallire.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

