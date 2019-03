NEWS MILAN – Tutto pronto a San Siro per il derby Milan-Inter, alle 20:30 il calcio d’inizio. San Siro tutto esaurito, attende con ansia l’inizio della sfida. Intanto i due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali.

Gennaro Gattuso si affida al suo 11 tipo, confermate le indiscrezioni della vigilia. Risolto il ballottaggio principale Biglia-Bakayoko, a favore del mediano francese. Completano il centrocampo Franck Kessie e Lucas Paquetà. Nel 4-3-3 rossonero, difesa con i titolarissimi, mentre in attacco solito tridente con Jesus Suso e Hakan Calhanoglu a servizio del centravanti Krzysztof Piatek. Luciano Spalletti schiererà la sua squadra con il 4-3-3 iniziale: fuori Nainggolan e Icardi, in mezzo al campo giocherà Brozovic con Vecino e Gagliardini. In avanti Lautaro Martinez al centro dell’attacco con Perisic e Politano ai lati. Difesa nerazzurra titolare, con Asamoah che vince il ballottaggio con Dalbert.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Milan-Inter: le formazioni ufficiali del derby

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Allenatore: Gattuso.

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Virj, Asamoah; Vecino, Brozovic, Gagliardini; Politano, Lautaro, Perisic.

Allenatore: Spalletti.

Here’s our starting 1⃣1⃣ for the San Siro derby night 🔴⚫️

Ecco gli XI che scenderanno in campo per #MilanInter, forza ragazzi! 👊🏼@BioscalinITA pic.twitter.com/IxmU4nacYb — AC Milan (@acmilan) 17 marzo 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it