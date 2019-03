NEWS MILAN – Il Milan esce sconfitto dalla sfida contro l’Inter, brutta prova dei rossoneri al di là di quanto possa raccontare il punteggio. Squadra troppo spesso passiva in certe situazioni di gioco.

Un’altra sconfitta in un derby per il Milan, che non vince una stracittadina addirittura dal 2016. Era precisamente il 31 gennaio, e sulla panchina rossonera sedeva Sinisa Mihajlovic: sul campo segnarono Alex, Bacca e Niang. Era completamente un’altra squadra, un’altra dirigenza addirittura. In quella squadra tra i titolari di allora in confronto a quello di oggi c’erano soltanto Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli. Una vita fa, ma resta il fatto che per il Milan ultimamente il derby è maledetto. Va però detto che nel dicembre 2017, la scorsa stagione, arrivò una vittoria ai supplementari con gol di Patrick Cutrone, ma erano i quarti di finale di Coppa Italia.

Maledetto derby, ma in campionato. Quando la partita contava ed era secca, il primissimo Milan di Gattuso riuscì ad avere la meglio su Luciano Spalletti. Oggi la squadra ha giocato spesso sotto-ritmo e ha sofferto eccessivamente le imbucate avversarie. Fortunatamente per i rossoneri questa sconfitta non inficia la corsa Champions, visto che la Roma – sconfitta nell’anticipo dalla Spal – resta a meno quattro. Il terzo posto però è stato restituito all’Inter, ora a +2.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

