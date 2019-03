MILAN NEWS – Una notte magica, che per il Milan può diventare a tratti indimenticabile. I rossoneri hanno una grande occasione stasera nel match più atteso della stagione.

Il derby con l’Inter delle ore 20,30 può rappresentare diverse situazioni: un possibile allungo rossonero al terzo posto, con la qualificazione in Champions League sempre più vicina, ma anche la rivincita dopo la beffa del derby d’andata deciso da Mauro Icardi al 90′. Ecco, proprio Icardi comanda la lista dei grandi assenti in casa nerazzurra, mentre Gennaro Gattuso ha potuto preparare la sfida con maggiore fiducia e serenità vista l’ampiezza e la forma della sua rosa.

Milan-Inter, le probabili formazioni del derby

Come di consueto la Gazzetta dello Sport ha pubblicato il proprio pronostico sulla formazione di partenza di Milan e Inter per il derby odierno. Pare che non vi siano sorprese in vista all’interno dello schieramento rossonero: Gattuso punterà ancora sul 4-3-3 e sulla formazione standard vista negli ultimi mesi. Primo derby milanese in carriera per Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek: i due ultimi arrivati saranno in campo dal 1′ minuto, il primo come mezzala sinistra, l’altro come centravanti. Infine Timoue Bakayoko dovrebbe tenere il posto da metronomo nonostante il ritorno ad ottimi livelli di Lucas Biglia.

Problemi di schieramento invece per Luciano Spalletti, che per il derby dovrà fare a meno del ‘dissidente’ Icardi, ma anche di Nainggolan e Miranda. Possibile schieramento a specchio dell’Inter, che dovrebbe accennare un 4-3-3 con Gagliardini preferito a Borja Valero. In attacco Lautaro guiderà la fase offensiva affiancato da Politano e Perisic.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

