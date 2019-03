MILAN NEWS – Ancora un piccolo (o grande) dubbio di formazione per Gennaro Gattuso in vista del derby di questa sera tra il suo Milan e l’Inter.

Un enigma causato dall’ottimo stato di forma di Lucas Biglia, il redivivo centrocampista argentino che dopo tanti problemi fisici ed il lungo stop post-operatorio è tornato in campo alla grande la scorsa settimana contro il Chievo Verona. Il regista ex Lazio è risultato il migliore in campo al Bentegodi e realizzato la rete del vantaggio con una punizione perfetta dal limite dell’area.

Ecco perché, come scrive la Gazzetta dello Sport, per il derby di oggi Gattuso starebbe ancora valutando la sua candidatura dal 1′ minuto al posto di Timoué Bakayoko. Il mediano francese, rimasto a riposo in Chievo-Milan, ha preso per mano il centrocampo rossonero nelle ultime settimane approfittando sia della sua crescita di condizione sia dell’assenza forzata dello stesso Biglia.

Difficile dunque pensare che in un match così delicato e importante Gattuso rinunci a Bakayoko dall’inizio, visto che le sua qualità strutturali e fisiche hanno aiutato il Milan a subire meno reti ed a trovare un equilibrio importante, nonostante a livello di costruzione del gioco l’ex Chelsea non sia proprio il massimo. Piccolo barlume di speranza per Biglia, con Gattuso che in mattinata dovrà decidere: meglio la regia oculata ed esperta dell’argentino o la fisicità affidabile del francese?

